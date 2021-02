Verhalen neergestorte oorlogsvliegers komen met een klik op de kaart tevoorschijn

Wings to Victory is een groep vrijwilligers die zich al vele jaren toelegt op het verzamelen van informatie over vliegeniers die in de Tweede Wereldoorlog zijn neergestort. In de loop der jaren heeft de stichting een schat aan gegevens verzameld in een voor iedereen toegankelijke database. Dit digitale archief is nu gekoppeld aan een online te raadplegen kaart van Zeeland waarop de plek van elk neergestort vliegtuig te zien is. Van de Nederlandse Fokkers die in de meidagen van 1940 verloren gingen tot de Amerikaanse B-26 Marauder die na de capitulatie op 31 mei 1945 bij Oostburg neerstortte.