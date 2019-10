Vergunningverlening in Zeeland komt weer op gang met nieuwe stikstofregels

MIDDELBURG - Vanaf vrijdag kunnen in Zeeland weer vergunningen worden verleend voor activiteiten waarbij uitstoot van stikstof in het geding is. Net als andere provincies heeft het dagelijks provinciebestuur nieuwe beleidsregels opgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming.

Kern van de nieuwe regels is dat door het wegvallen van het voormalige Programma Aanpak Stikstof nu van tevoren aangetoond moet worden dat uitstoot en neerslag met zekerheid afnemen of niet stijgen. Volgens gedeputeerde Anita Pijpelink is dit een eerste stap en zal het niet voor alle projecten een oplossing zijn. Het krijgen van toestemming hangt onder meer af van de nabijheid van natuurgebieden die al met een hoge stikstofbelasting te kampen hebben en of er uitstoot binnen een project gecompenseerd kan worden. ,,Zo willen we recht doen aan de uitspraak van de Raad van State, want nieuwe vergunningen moeten wel juridisch houdbaar zijn”, aldus Pijpelink.

Het kabinet heeft de provincies gevraagd de regie te nemen bij het omgaan met het stikstofvraagstuk. Over de kosten van de te nemen maatregelen zijn de provincies in gesprek met de regering. Er is geld nodig voor het nemen van maatregelen om de uitstoot te beperken en voor natuurherstel.