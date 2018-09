Vergunning voor windparken op Neeltje Jans

video Terneuzen­se over brute moord op haar zusje: 'Tijd dat waarheid bovenkomt'

13:07 TERNEUZEN - Wie is verantwoordelijk voor de brute moord op de 32-jarige Wilma Bres in Delft? En wat was het motief? Marianne Sikkens-Bres uit Terneuzen vraagt zich al bijna dertig jaar af wie haar zusje op 15 juli 1989 op beestachtige wijze van het leven beroofde. ,,Het wordt tijd dat de waarheid boven komt''.