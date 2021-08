Vergeten verleiding vormt plukfeest van fruitbedrijf De Ring

De pruimpjes die aan de bomen groeien zien goudgeel en zijn ongeveer de grootte van een kers. Ze worden volgens fruitteler Harald Oltheten vaak verward met de kroosjespruim. Dat is een verzamelnaam voor alle varianten en onderling zit er best wat verschil tussen. Harald plukt een mirabel van een boom. Een zoete smaak vult de mond. Het vruchtvlees is stevig, niet erg sappig en de pit zit er los in. ,,Ik vind het spannend. De pluk begint bijna. In week 33 heb ik de eerste pruimen toegezegd. Dat is iets later dan anders, maar ze zitten nog steeds op het randje.”

Intensieve teelt

Toch is het al behoorlijk bedrijvig in de boomgaard. Over de verschillende fruitplanten die naast de boomgaard groeien zijn een soort beschermende tentkassen geplaatst waarvan de zeilen aan de kant zijn geschoven. Meerdere jongeren zijn ijverig de laatste bramen aan het plukken. In de rijen die ze al hebben gehad, zijn leeftijdsgenoten de planten aan het snoeien. Harald leert dat het telen van van onder andere bramen, frambozen, kruisbessen en rode bessen behoorlijk intensief is. De planten moeten meerdere keren worden gesnoeid en regelmatig worden opgebonden om te voorkomen dat ze omvallen. Ook de kas van plastic zeil vraagt veel onderhoud en moet bij windvlagen regelmatig terug over de planten worden gespannen. Gezien het te intensief is om de vier hectare die hun bedrijf beslaat puur aan de teelt van zachtfruit en bessen te wijden, besloten Harald en zijn vrouw Margreeth om wat diversiteit te behouden. ,,In 1990 kwam iemand op het idee hier honderden soorten fruit te planten. Dat krijg je alleen niet verkocht. Toen wij in 1992 hier begonnen, hebben we de leuke rassen eruit geplukt. Van de dertien rassen pruimen die er waren geplant hebben we de focus op de mirabel gelegd.” Van dat ras staan er verspreid langs de randen van het terrein nu ruim driehonderd bomen. Inmiddels telen ze de mirabel al dertig jaar.