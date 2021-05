Vergeet Waterpark, het is al veel te lang veel te druk op weg naar het Veerse Meer

REPORTAGE Waarom schieten in Reimers­waal de coronacij­fers door het plafond? ‘Ik heb niet de illusie dat Yerseke zich strikt aan de regels heeft gehouden’

8:00 De cijfers liegen er niet om. Met ruim twee keer zoveel besmettingen als gemiddeld staat Reimerswaal al weken bovenaan de lijst van coronabrandhaarden. Zelfs nu het virus overal aan terrein verliest, dalen de aantallen in deze gemeente maar mondjesmaat. Wat is daarvan te merken in Yerseke, het grootste dorp in de gemeente? Op bezoek bij de huisarts, een basisschool, een van de vijf kerken en een van de grootste werkgevers.