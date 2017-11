Vereniging Hendrick de Keyser waakt over 22 bijzondere Zeeuwse panden

MIDDELBURG - Vereniging Hendrick de Keyser krijgt morgen zijn 22e pand in Zeeland in bezit. Ernst van Ooijen uit Middelburg schonk in 2004 al zijn woning aan deze vereniging tot behoud van architectonisch of historische waardevolle huizen in Nederland.

Ze zijn gewild, de zogenaamde jaren-dertighuizen. Maar échte, in de originele staat verkerende jaren-dertighuizen zijn zeldzaam. Ernst van Ooijen woont in zo'n pareltje van vooroorlogse bouwkunst. De Geuzenhoek aan de Laan van Nieuwenhove heeft geen centrale verwarming, maar wel originele schuifdeuren, originele schouwen en originele plafonds. De indeling is niet veranderd sinds zijn vader in 1930 de huissleutels kreeg.

,,Mijn vader zei altijd, dat hij het heel leuk zou vinden als het huis in de familie zou blijven. Maar al mijn broers en zussen waren het land ingetrokken. Ik ben de enige die in Zeeland is gebleven. Na het overlijden van mijn moeder ben ik in 1989 in het huis gaan wonen.'' Zelf heeft Van Ooijen geen nazaten. Ruim tien jaar geleden besprak hij met zijn notaris over zijn testament en in dit verband over het huis. ,,Mijn oog viel op de Vereniging Hendrick de Keyser. Omdat ik zelf ook nogal bewaarderig ben, sprak me dit wel aan. Het gaat de vereniging niet om de financiële waarde van het huis, zoals bij andere goede doelen, maar om het huis zelf.''

De vereniging zag direct dat de Geuzenhoek voldeed haar criteria. ,,Het moeten sprekende voorbeelden zijn van de architectuur of de wooncultuur van een bepaalde periode. De geschiedenis moet niet alleen van buiten afleesbaar zijn, maar ook van binnen. Veel aandacht gaat daarom uit naar de bouwhistorische constructies en de kwaliteit van het interieur'', omschrijft de vereniging de eisen die ze aan een pand stelt.

Van Ooijen schonk zijn huis aan de vereniging die sindsdien zorg draagt voor het onderhoud. Hij mag er blijven wonen zolang hij wil. Daarna kan de vereniging het huis verhuren. ,,Het is erg leuk dat ze het huis hebben geaccepteerd. Ze doen echt alle moeite voor om het pand in goede staat te houden.''

Huis Hoope

Elders in het land heeft Hendrick de Keyser meer twintigste eeuwse panden, maar in Zeeland is De Geuzenhoek een uitzondering. De Beurs in Vlissingen (al sinds 1928), Huize 's-Hertogenbosch in Middelburg (1999) en meer recent de Campveerse Toren (2005) zijn voorbeelden van panden van de vereniging in Zeeland. Daar komt morgen Huis Hoope in Goes bij. Het pand werd in 1651 gebouwd. In 1985 kwam het pand in handen van de Stichting Maatschappelijke Belangen, later de Stichting tot Behoud en Ondersteuning van Monumenten te Goes. Het werd gerestaureerd en als kantoor gebruikt. Door de overdracht van het woningbezit aan woningstichting RWS is de kantoorruimte overbodig geworden. Met de verkoop voor 1 euro aan Hendrick de Keyser is de instandhouding van Huis Hoope verzekerd.