Verdwenen tandarts Maziane uit Zierikzee: Dit was niet de bedoeling

ZIERIKZEE - Tandarts Fariss Maziane betreurt de commotie die is ontstaan rond de plotselinge sluiting van zijn praktijk in Zierikzee. In een interview met de PZC ontkent hij dat financiële problemen aanleiding zijn van zijn onaangekondigde vertrek. Hij geeft aan al enkele maanden ernstig ziek te zijn en geen andere keus te hebben gehad.

,,Dit was niet de bedoeling. Ik had gewoon andere plannen. Binnenkort kom ik met meer informatie over de praktijk. Ik laat mijn patiënten niet in de steek. Door omstandigheden is het zo gelopen."

Maziane klinkt heel zwak en zucht bij het uitspreken van iedere zin. Hij was gisteren even in Zierikzee om met zijn voormalige praktijkmanager en assistente te bespreken hoe ze de kwestie nu nog het beste richting de patiënten kunnen afhandelen. ,,Op korte termijn komt er een briefje", belooft de tandarts. ,,Ik heb geprobeerd te zorgen dat de praktijk zou worden waargenomen door een andere partij."

Die 'andere partij' is Klaassen Mondzorg aan het Haringvlietplein in Zierikzee. Klaassen liet vrijdag na het verdwijnen van Maziane direct al via de landelijke tandartsenkoepel KNMT weten dat hij ruimte in zijn praktijk heeft om patiënten over te nemen. Vandaag werft hij die patiënten ook in een grote advertentie in de PZC. Woordvoerster Kim van der Kuijl bevestigt dat er een afspraak was over waarneming tijdens ziekte. ,,Maar die afspraak is niet doorgegaan, omdat meneer Maziane ook voor ons onverwachts op vrijdag de deur van zijn praktijk heeft gesloten."

Bij zorgverzekeraar CZ loopt een onderzoek naar Maziane. ,,Wij hebben een slim systeem dat declaraties analyseert en iets opvallends detecteert", vertelt woordvoerder Arjen Zwaan. ,,Deze tandarts viel op in dit systeem. Over het onderzoek zelf willen we niet veel zeggen, omdat we dit niet netjes vinden. Daarnaast kunnen we nog niet zeggen dat er sprake is van fraude, het onderzoek is immers nog niet afgerond."