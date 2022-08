Verdronken egel

Want kikkers en padden kunnen niet of nauwelijks pendelen tussen water en oever en datzelfde geldt natuurlijk voor andere waterbewoners als jonge waterhoentjes en meerkoeten of eendenkuikens. En dan is er natuurlijk nog het gevaar voor dieren als deze egel die al rondscharrelend in het water beland was, zonder ook maar de minste kans om er weer uit te komen.