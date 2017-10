Verdieping Schelde is een Nederlandse zaak

Zijlmans schrijft in zijn eerder dit jaar verschenen boek 'Troebele betrekkingen. Grens-, scheepvaart- en waterstaatskwesties in de Nederlanden tot 1800' over de bevaarbaarheid van de Westerschelde. De in 1928 vastgelegde claim van België, dat Nederland de Westerschelde bevaarbaar moet houden, hoe groot de schepen ook worden, is in zijn ogen 'gekunsteld' en juridisch niet hard te maken. Nederland is de baas over de Westerschelde. Overleg is prima, maar, zegt Zijlmans: ,,Nederland had en heeft de soevereiniteit over de vaarweg naar Antwerpen.''