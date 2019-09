Verder uitstel Marinierskazerne dreigt: VVD stelt vragen, GroenLinks wil afstel

DEN HAAG - Het kabinet neemt mogelijk pas in 2021 een besluit over de verhuizing van de Marinierskazerne van Doorn naar Vlissingen. Dat staat in de defensiebegroting die in het kader van Prinsjesdag is gepubliceerd.

Dat kan opnieuw uitstel betekenen voor de Marinierskazerne die eigenlijk in 2017 al de deuren had moeten openen. Nu wordt de openingsdatum van 2024 mogelijk niet gehaald. In juni stelde staatssecretaris Barbara Visser nog het gunnen van het bouwrijp maken van het terrein uit tot uiterlijk 1 juli 2020. Dat was om genoeg tijd te nemen voor overleg met de medezeggenschapscommissie van de mariniers. Nu staat in de nieuwe defensiebegroting dat het sturen van de d-brief - dat is het moment waarop de Tweede kamer wordt geïnformeerd over de aanbesteding - is gepland in 2021. De uiterlijke datum lijkt dus met minimaal een half jaar opgeschoven. Bij het ministerie van Defensie was niemand bereikbaar die dat kan bevestigen.

Perplex

De Tweede Kamerfractie van GroenLinks zegt in een persbericht ‘perplex’ te zijn. ,,Dit kun je geen behoorlijk bestuur meer noemen", aldus Kamerlid Isabelle Diks. ,,Zowel de gemeenten Vlissingen en Utrechtse Heuvelrug, als de betrokken provincies én de mariniers hebben recht op zekerheid over hun toekomst.” Wat GroenLinks betreft wordt de aanbesteding nu definitief stopgezet. ,,Het is een gebrekkige kazerne die voor veel te veel geld op de verkeerde plek wordt gezet."