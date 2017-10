Verdeling Thermphosgelden bemoeilijkt havenfusie

MIDDELBURG - De fusieovereenkomst tussen de Haven van Gent en Zeeland Seaports spoort niet met het rapport van de commissie Samsom over Thermphos. Het lijkt een tekstuele kwestie, maar het kan de gefuseerde haven of de provincie miljoenen euro's schelen.

Dat bleek vrijdagochtend tijdens een vergadering van de Statencommissie Bestuur. Er stonden twee onderwerpen op het programma: de havenfusie waar Provinciale Staten op 1 december vrijwel zeker mee gaan instemmen en de oplossing die oud-PvdA-leider Diederik Samsom heeft bedacht voor de sanering van Thermphos. Daarover staan de Staten voor keuze tussen ja en ja, bevestigde gedeputeerde Jo-Annes de Bat. ,,We moeten op alle onderdelen integraal ja zeggen tegen dat rapport."

Samsom heeft de vastgelopen sanering van de voormalige fosforfabriek bij Nieuwdorp losgetrokken door voor te stellen dat havenbedrijf Zeeland Seaports (ZSP), het Rijk en de provincie elk nog 27,7 miljoen euro betalen. Daarmee wordt het gat van 83 miljoen euro gedekt. Toekomstige mee- en tegenvallers zouden ook door drie moeten worden gedeeld. Daar knelt de schoen, want in de fusieovereenkomst voor de havens - die inmiddels door de meeste Vlaamse aandeelhouders is goedgekeurd - staat dat alle opbrengsten van het gesaneerde Thermphosterrein toevallen aan het gefuseerde havenschap.

Er is inmiddels koortsachtig overleg gaande tussen de provincie en de twee havenbedrijven. Ook Samsom is donderdag om uitleg gevraagd over zijn advies. Provinciale Staten houden vast aan zijn advies. Zij vinden het al oneerlijk dat de provincie - die eerder al miljoenen aan Thermphos heeft uitgegeven - aan de sanering in totaal meer geld kwijt is dan ZSP en het Rijk. Maar het gevolg zou zijn dat Zeeland nu nog wijzigingen wil zien in de tekst van de fusieovereenkomst die al door enkele partijen is goedgekeurd.

De havenbedrijven gaan daar vooralsnog niet mee akkoord. Volgens De Bat wordt nu gesteggeld over de betekenis van het woord opbrengst. Is dat inclusief of exclusief investeringen die ZSP al heeft gedaan voor de toekomstige exploitatie van het terrein? En wat als de opbrengst negatief blijkt, oftewel de sanering van Thermphos nog nieuwe tegenvallers oplevert? Houdt de tekst van de fusieovereenkomst dan in dat die alleen voor rekening komen van ZSP?