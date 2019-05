Verdachten voelen zich slachtoffer van gewapende hasjklant

Legionella-uit­braak in Evergem maakt eerste dodelijk slachtof­fer

20:51 EVERGEM - In de regio rond het Oost-Vlaamse Evergem zijn het voorbije weekend opnieuw patiënten opgenomen in het ziekenhuis met een legionellabesmetting. Dat meldt het agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn intussen zestien bevestigde patiënten. Een van hen is inmiddels overleden. De bron van de besmetting is mogelijk nog niet verdwenen.