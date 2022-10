Samen voetbalden ze als mini’s in de jeugd van RCS. En later haalden Kyrillos en Tim kattenkwaad uit in de buurt waar ze opgroeiden in Middelburg. ,,Tim was mijn maatje en het doen pijn dat hij er niet meer is. Ik mis hem. Tim hield van trainingspakken. Nike Tech was zijn favoriet, vooral in rood. Ik was jaloers dat hij er zoveel had.”