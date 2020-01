Verdachten mensenhandel voorlopig op vrije voeten

In Cityhotel Wood kan iedereen komen eten en de elektri­sche hotel auto lenen

21:14 Eva en Bennie van de Parel, de exploitanten van het nieuwe Cityhotel Wood, willen gerechten aanbieden waarbij groenten de hoofdrol krijgen, zegt de 33-jarige Bennie die jarenlang leiding gaf in de keuken van Van der Valk Goes. ,,Vlees en vis krijgen een bijrol maar zijn natuurlijk ook te krijgen.” Hij kiest er bewust voor het restaurant The Green Room open te stellen voor iedereen. ,,Want koken is zijn passie”, zegt Eva met een grote glimlach.