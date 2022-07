Verdachte van zedenmisdrijven kleedt zich uit bij aanhouding

Zomerserie: de standplaats Prille liefde op camping Perkpolder, Peter neemt buurvrouw Hannie mee naar 'zijn’ camping

Peter Vogelaar (70) is met Hannie van Reneerkens (63) op camping Perkpolder. Peter komt daar al sinds een jaar of 15. Voor Van Reneerkens is het de eerste keer hier, ze is sinds kort Peters vriendin. ,,We wonen twee deuren van elkaar af in Brunssum”, vertelt ze. ,,Ik wilde Peters favoriete kampeerplek nu wel eens zien.”

18 juli