Verdachte van moord op Dean (4) schrijft vanuit cel brief aan familie: ‘Ik huil mezelf iedere avond in slaap’

Moordver­dach­te Dave De K. vier uur onder­vraagd door Belgische speurders

Dave De K. (35), de hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de kleine Dean (4), is overgeleverd aan België. Tussen Roosendaal en Essen stapte hij gisternamiddag in een Belgische politiewagen. Hij werd voor het eerst ondervraagd door Belgische speurders en zit nu in de gevangenis van Brugge. De langverwachte confrontatie met zijn vriendin Romy W. volgt binnenkort.

2 maart