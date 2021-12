Verdachte van moord Biggekerke probeerde ook zijn ex om te brengen: ‘Ik heb veel spijt’

Dat werd donderdag bekend in de Middelburgse rechtbank. In een korte reactie voorafgaand aan een tussentijdse zitting gaf Van den D. aan dat hij veel spijt heeft van wat er is gebeurd ,,Ik heb er veel verdriet en berouw over’’, zei hij geëmotioneerd.

Van den D. wordt ervan verdacht dat hij Henk Cijsouw op maandag 13 september met een mes neerstak en het daarna gemunt had op één van Cijsouws dochters, met wie hij in scheiding lag. De vrouw vluchtte de woning in en sloot zich vervolgens op in de badkamer. Van den D. probeerde de deur in te trappen, maar kreeg dat niet voor elkaar. Toen de politie bij de woning in Biggekerke arriveerde, was Van den D. nog aanwezig. Agenten riepen via megafoons dat hij zich moest overgeven.