Verdachte van doodrijden stel in Goes voor de rechtbank

SP bezorgd over effect nieuwe islamiti­sche school op Vlissingse scholen

13 juni VLISSINGEN - Hoeveel leerlingen de huidige scholen in Vlissingen gaan kwijtraken aan een nieuwe islamitische school in Vlissingen is koffiedik kijken. En daar heeft de gemeente ook niets mee te maken. Als de school volgens het ministerie voldoet aan alle eisen en de voorspelde leerlingaantallen in orde zijn, moet de gemeente een locatie en onderdak vinden.