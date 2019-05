Verdachte van dodelijk ongeval in Goes weer in de cel. Rechter: ,,Dit is de samenleving niet uit te leggen.”

Update: 10.57 uurGOES - De verdachte van het dodelijk ongeval op 28 oktober in Goes zit sinds gisteren weer achter de tralies. Het is aan de samenleving niet uit te leggen dat de man die te veel heeft gedronken, te hard heeft gereden en twee mensen heeft doodgereden, zijn straf in vrijheid mag afwachten, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch.

Bij het ongeluk in de Van de Spiegelstraat in Goes kwamen twee mensen om het leven. Begin april schorste de rechtbank in Middelburg het voorarrest van de jongeman. De verdachte kon de rechtszaak onder voorwaarden in vrijheid afwachten. Het Openbaar Ministerie ging in beroep tegen de schorsing bij het gerechtshof in Den Bosch en heeft gelijk gekregen.

Het hof stelt vast dat ‘de verdachte in beginsel het recht heeft zijn berechting in vrijheid af te wachten’. Maar het hof oordeelt dat de rechtsorde door het ongeval ‘ernstig is geschokt’. Volgens de rechter is het voor de samenleving niet te begrijpen dat de verdachte zijn berechting in vrijheid zou mogen afwachten.