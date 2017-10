Verdachte van cokesmokkel haven Vlissingen blijft in voorarrest

25 Zeeuwse kinderen wachten op supergewone mensen met een groot hart

15:16 GOES - In de Week van de Pleegzorg vragen veertig Zeeuwse scholen met een spandoek aan hun schoolhek aandacht voor de wervingscampagne supergewonemensengezocht.nl. Kinderen worden tegenwoordig minder snel in een instelling geplaatst en bij voorkeur in een pleeggezin. Vandaar dat de behoefte aan pleeggezinnen gegroeid is.