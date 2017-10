Verdachte steekpartij Middelburg kondigde moord aan via 112

De vrouw en de man woonden in het project voor begeleid wonen van Emergis in het Hof van Sint Pieter. Zij belde zaterdagavond naar 112 en zei dat ze de man iets ging aandoen, dat ze ging moorden. De alarmcentrale belde direct met Emergis en daarop werd de begeleider gebeld die aanwezig was in het Hof van Sint Pieter. Vanwege een overdracht van werkzaamheden was ook een tweede begeleider aanwezig. Zij gingen volgens Emergis direct naar de bewuste kamer.