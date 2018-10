Verdachte situatie rondom bestelbus op kruispunt Tholen

In de bestelbus is vervolgens onderzoek gedaan, maar er bleek later geen sprake van een gevaarlijke situatie te zijn. Volgens omstanders zijn er twee personen aangehouden. Deze zijn vervolgens elk afzonderlijk met een politiebusje afgevoerd.

Door agenten is er uitgebreid onderzoek gedaan bij het voertuig. Zo zijn er onder andere diverse zaken veilig gesteld in bewijszakken. Dit onderzoek was rond 02.30 uur afgerond. Het busje is vervolgens om 03.00 uur weggesleept door een bergingsbedrijf. Tijdens de afhandeling van het incident heeft de politie ook nog een personenauto gecontroleerd. Deze auto is later ook door het bergingsbedrijf meegenomen.