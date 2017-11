Verdachte schopte Middelburgse jongen ‘alsof hij een voetbal was’

Die jongen en de vijfjarige zoon van de verdachten botsten die dag tijdens het skaten waarna de jongen met zijn fiets op het zoontje viel. Daarop rende de verdachte naar het tweetal toe en zou volgens meerdere getuigen de jongen ernstig hebben mishandeld. Hij zou hem in het gezicht en op het hoofd hebben geslagen en tegen het lichaam hebben geschopt. Een getuige verklaarde dat er werd geschopt alsof de jongen een voetbal was.

Raadsman Martijn van der Want wees erop dat de getuigen verschillende verklaren hebben afgelegd over het mishandelen. Een heeft het over vele schoppen en slagen, een ander over een beperkt aantal slagen. Een vrouw zou zelfs geen enkele slag of schop hebben gezien.