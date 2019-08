Verdachte overval Hrieps blijft langer vastzitten

video Zanger en acteur Matheu (13) springt bij op de kermis: ‘Ik ben geen bekendheid, maar wel een soort van bekend’

7:05 MIDDELBURG - Mensen die naar hem staren, elkaar aanstoten of met hem op de foto willen. Als je op je achtste al schittert in een film als jonge André Hazes, Ciske de Rat hebt gespeeld in de gelijknamige musical en acteert in verschillende bioscoopfilms, ben je wel wat gewend. Matheu Hinzen (13) uit Weert is er nuchter onder. In de vakantie helpt hij zijn ouders nog op de kermis, maar op 28 september gooit hij alles in de strijd om Nederland te mogen vertegenwoordigen op het Junior Songfestival.