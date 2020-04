Verdachte misdrijf Oostkapelle blijft langer vastzitten

Samenscho­lin­gen op de Bevelanden: politie deelt flink wat boetes uit

7:04 GOES - De politie heeft gisteravond en vannacht 13 boetes uitgedeeld in Goes en Nieuwdorp omdat mensen zich niet aan de coronamaatregelen hielden. Zo waren in Goes jongeren aan het chillen in een schuur. Ze kregen allemaal een boete van 390 euro.