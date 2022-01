Verdachte Dave De K. wordt in België vervolgd voor zijn rol rond de dood van Dean (4)

Rol van vriendin

De vriendin van de 34-jarige Dave De K. is ook aangehouden. Dit gebeurde door de onderzoeksrechter in Dendermonde op verdenking van ontvoering en moord. R.W. heeft de Nederlandse identiteit en is afkomstig uit Sint Jansteen. Wel is ze, net als De K. woonachtig in België. Wat haar rol is geweest is nog niet helemaal duidelijk. Wel is bekend dat ze informatie heeft achtergehouden voor de politie.