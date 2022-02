Verdachte aangehouden wegens leveren dodelijk middel X en strafbare hulp bij zelfdoding, onder meer in Zeeland

Naar aanleiding van een aangifte van strafbare hulp bij zelfdoding in Zeeland en een verdacht overlijdensgeval in Breda is het OM een onderzoek gestart. De betrokken personen bleken het dodelijke middel X ingenomen te hebben, dat ze via internet hadden besteld. Aan de hand van het aangetroffen postpakket bij een van de overleden personen kwam de politie uit bij de man in Castricum. Uit het onderzoek kwam naar voren dat meer dan 500 mensen bij de verdachte een bestelling hebben gedaan. Op dit moment kunnen vier overlijdensgevallen worden gelinkt aan de inname van het middel X dat door verdachte is geleverd.