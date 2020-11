Verbod heeft geen zin, reageren Zeeuwse vuurwerkverkopers op advies Veiligheidsberaad

Update Verdubbe­ling aantal Zeeuwse coronapa­tiën­ten in ziekenhui­zen

2 november GOES/TERNEUZEN - De afgelopen week is het aantal Zeeuwse coronapatiënten in de ziekenhuizen verdubbeld van 15 naar 30. In totaal worden bij Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen 55 mensen behandeld voor Covid-19. Bij Adrz overleden afgelopen week twee coronapatiënten.