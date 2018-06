Verblijfsrecreatie mag silhouet van Kats niet veranderen

Vaar gratis mee in de haven van Gent

16:27 GENT - Ook dit jaar is het tijdens de Gentse Feesten mogelijk om een rondvaart te maken in het havengebied van Gent. Van zaterdag 14 tot en met zondag 22 juli vaart het havenjacht 'Jacob van Artevelde' van het havenbedrijf North Sea Port drie maal per dag het havengebied in.