Verbaasde toeristen in Zeeland (NB): ‘Waar is het strand?’

ZEELAND - Favoriet Redouan Nouini liet zaterdag verstek gaan bij de Kustmarathon Zeeland. De atleet uit Marokko dacht, naar verluidt, dat de wedstrijd in de Brabantse plaats Zeeland was. Daar zijn ze niet verbaasd. ,,Het is het bekende verhaal", zegt Jose de Wit van Minicamping Molenzicht. ,,Die verwarring komt heel vaak voor.”