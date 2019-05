Verbaasd staren de zeehonden terug: hey, daar heb je de toeristen weer

Aardrijks­kun­de Olympiade bij HZ in Middelburg

18:45 MIDDELBURG - De HZ is van 5 tot en met 7 juni gastheer voor de Aardrijkskunde Olympiade op de locatie Het Groene Woud in Middelburg. De wedstrijd is bedoeld voor leerlingen van havo en vwo die belangstelling hebben voor het vak aardrijkskunde.