Vera Wisse: ‘Opeens gezond gaan eten, helpt niet tegen het coronavirus’

column maikel harte Waar ik me zorgen over maak, is straks de vaccinatie

7:30 Steeds als ik dat nummer 17 miljoen mensen van Davina Michelle en Snelle hoor, heb ik wat bedenkingen. Niet omdat het originele nummer uit 1996 over 15 miljoen mensen ging, want ik snap dat de bevolking is gegroeid. Het gaat mij meer om de tekst: ‘17 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde’.