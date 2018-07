Veiligheidsregio zoekt oplossing voor wachttijd brandweerklasje

POLL Deskundi­gen kraken brief aan uitvliegen­de Zeeuwse studenten: 'Dit heeft totaal geen zin'

12:36 GOES - De provincie zwaait vertrekkende jongeren uit met een brief, in de hoop dat ze aan Zeeland blijven denken. De vraag is wat dat uithaalt. Deskundigen weten het antwoord al. ,,Dit heeft totaal geen zin."