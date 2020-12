Veiligheidsregio Zeeland: ‘Ga niet winkelen in België’

De aangescherpte coronamaatregelen zijn vandaag besproken met de Belgische overheid. ,,We moeten aan beide kanten van de grens het coronavirus de kop in drukken, want de druk op de zorg is te groot. Dat kan alleen als we ons allemaal aan de maatregelen houden die in onze landen gelden”, aldus Lonink.

,,Ga alleen op pad als het echt noodzakelijk is. Zowel binnen als buiten Zeeland. Ik sluit me dan ook aan bij de oproep van de Belgische premier en raadt iedereen af om te gaan winkelen in België. Weliswaar zijn in België de winkels open, maar ook in België zijn er beperkende maatregelen voor het winkelen en is funshoppen verboden. Toen in België de winkels dicht waren, hebben we onze Vlaamse collega’s ook gevraagd om reizen naar Nederland te ontraden. Dat doen we in dit geval dus de andere kant op, want we trekken samen op. Tegelijkertijd raden we bezoekers uit België ook nog steeds af om voor niet noodzakelijke reizen naar Nederland te komen. We zien graag de mensen komen, maar nu even niet.”