Veiligheidsregio wil gemeenten zelf laten beslissen of carbid schieten mag of niet

De schrik zit er in na pedojacht in Goes: ‘Weinig medelijden met slachtof­fer, maar dit kan niet’

16 november GOES - In een deel van de Europalaan en enkele omliggende straten in Goes zit de schrik er goed in, nadat zogeheten pedojagers zaterdag een man in elkaar sloegen. ,,Ik durfde een avond later niet goed naar buiten’’, zegt een oudere mevrouw.