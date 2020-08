Veiligheidsregio verbiedt geluidsapparatuur voor illegale feesten

Corona-scha­de Zeeland: krimp ligt vooral op de loer in de horeca en detailhan­del

16:50 VLISSINGEN - Landelijk maakt de economie een vrije val: 8,5 procent krimp in het tweede kwartaal, berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In Zeeland zal dat niet veel anders zijn, al is het aantal faillissementen en bedrijfssluitingen nog gering. Is dat slechts de stilte voor de storm?