Veiligheidsregio: ‘Maak betere afspraken met België en voorkom nieuwe Sluise toestanden’

Nog een voorbeeld: in België zijn alle winkels in het weekend gesloten, met uitzondering van supermarkten en apotheken. In Nederland zijn alle winkels nog gewoon open. Het verschil in regelgeving leidde afgelopen zaterdag tot een ware invasie van Belgen in Zeeland. Een stadje als Sluis werd compleet overlopen, maar ook in de rest van Zeeland waren er veel meer zuiderburen dan normaal te vinden. Voor de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) aanleiding om per direct een noodverordening in te stellen.