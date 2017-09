Veiligheidsregio kijkt kritischer naar cursussen vrijwilligers brandweer

,,We merken dat de vrijwilligers meer kosten dan we begroot hebben. En dan moeten we nog nieuwe vrijwilligers opleiden", zegt Lonink. Door een aanpassing in het beleid hoopt de VRZ die kosten te drukken. ,,Vrijwilligers kregen eigenlijk altijd de cursussen die ze zelf wilden volgen. Ieder verzoek werd gehonoreerd, ook als het voor de organisatie niet per se nodig was. We willen daar nu voortaan strakker in sturen. We zien sinds 2013 een sterk stijgende lijn in de kosten voor de cursussen en opleidingen. Ook al omdat we de werkgevers een vergoeding betalen omdat hun werknemers op een cursusdag afwezig zijn."