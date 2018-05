Veiligheidscentrum Zeeland wil nieuwe vestiging in Terneuzen

Binnenvaartanker

Het Veiligheidscentrum wil buiten het eigen terrein het bedrijfsleven bedienen brandveiligheidsuitrustingen, trainingen en bedrijfshulpverleningscursussen. In samenwerking met Zeeuwse onderwijscentra worden nieuwe opleidingspakketten gemaakt, speciaal voor zorginstellingen en recreatiebedrijven, waar bedrijfshulpverlening vaak lastig is door de aanwezigheid van kwetsbare mensen of veel inleenpersoneel . Binnenkort begint een traject bij zorgcentrum Ter Reede van WVO Zorg in Vlissingen en camping Ons Buiten in Oostkapelle. Het centrum wil bovendien innoveren, zegt Meijer. Nu is de gemeente Vlissingen enig aandeelhouder van de bv, maar nieuwe aandeelhouders zijn gewenst, met name uit de industrie. ,,Er is de laatste jaren amper geïnvesteerd. We willen als onafhankelijk centrum enige afstand scheppen tussen ons en de overheid. Maar wij draaien om veiligheid en dat is een overheidstaak. We blijven een publiek bedrijf."