Veiligheids- en defensieopleidingen Scalda verhuizen naar Goes

De studenten van de veiligheids- en defensieopleidingen komen uit heel Zuid-West Nederland, ongeveer twintig procent komt van buiten de provincie. Voor hen ligt Goes op een centraal gelegen locatie. Bovendien passen de opleidingen volgens Scalda goed bij ‘sportstad’ Goes. De mbo-school denkt dat de beroepspraktijk in het Omnium in Goes beter nagebootst kan worden. ,,De nieuwe locatie biedt veel meer mogelijkheden”, zegt opleidingsdirecteur Eric Kerckhaert. ,,In Middelburg hebben we geen eigen terrein. We moeten veel improviseren. In Goes zijn het zwembad en de sportzalen vlakbij.” Daarnaast is er onder meer een stormbaan en een ‘compound’: ‘een afgeschermde opstelling met containers en camouflagenetten’.