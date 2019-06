Veertig maanden cel voor doodrijden fietsers in Goes

Vandaag: uitspraak in rechtszaak dodelijk ongeval Goes

9:06 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg doet vandaag uitspraak in de zaak rond het dodelijk ongeval in Goes op 28 oktober vorig jaar, waarbij twee fietsers om het leven kwamen. Tegen de verdachte S. M. uit Kloetinge is een gevangenisstraf van vijf jaar en (na de celstraf) een rijverbod van vijf jaar geëist.