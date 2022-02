Veertig jaar geleden keerde Vivian Suter de kunstwereld de rug toe, nu exposeert ze in de Vleeshal

,,Ik was twaalf toen mijn ouders van Buenos Aires naar Zwitserland verhuisden. Mijn moeder, Elizabeth Wild, was een bekende kunstenares, en ik heb van jongs af aan het kunstenaarschap meegekregen. Op mijn negentiende had ik mijn eerste expositie. In 1981 werd ik geselecteerd voor een groepsexpositie in de Kunsthalle Basel. Ik maakte toen schilderijen die niet rechthoekig waren, maar allerlei vormen hadden. Daarbinnen schilderde ik expressief. Ik had er succes mee, maar hield niet van de kunstwereld, de drukte van openingen, het voeren van gesprekken over je werk. En ik voelde me in Zwitserland niet thuis. In 1982 ben ik naar de Verenigde Staten gegaan en kwam ik in Los Angeles terecht. Ik besloot van daaruit naar de Mayaruïnes in Mexico te gaan. Ik voelde me daartoe aangetrokken, ik wilde ze zien en aanraken. Daarna bezocht ik Guatemala en vond daar de magische plek waar ik nu al veertig jaar woon. Ik voel daar heel sterk de kracht van de natuur. De plek ligt niet ver van een stadje en heeft uitzicht op een prachtig meer. Ik heb er mijn man gevonden en mijn zoon is er ter wereld gekomen. Op den duur vertrok mijn man en is mijn moeder bij me komen wonen. Ik schilderde, dag in dag uit, maar exposeerde niet. We leefden van wat mijn moeder verkocht.”