Veertien Zeeuwse scholen vergroenen hun schoolplein

Behalve De Regenboog krijgen ook De Palmenhof in Sint Laurens, CBS 't Klinket in Koudekerke, 't Getij in Kloosterzande, de Kamperschouw in Kamperland, Mgr Heyligers in Kwadendamme, CBS de Wegwijzer in Heinkenszand, Kindercentrum t Paalhoofd in Zoutelande, de Statie in Sas van Gent, de Stamperiusschool in Wilhelminadorp, de Zevensprong in Krabbendijke, 't Noorderlicht in Goes, Kindcentrum Stelle-Zeemeeuw in Terneuzen en OBS de Reigersberg in Rilland geld om hun schoolplein te vergroenen.