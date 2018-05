Veerse wethouder Melse stapt trots op en is allerminst geknakt

Zeeuws Orkest brengt ode aan Pink Floyd in Sas van Gent

19:15 SAS VAN GENT - Het Zeeuws Orkest voert zaterdag 8 september 'The Wall Symphony' uit, een nieuwe compositie van de Middelburgse componist Douwe Eisenga. Hij heeft zich laten inspireren door het album 'The Wall' van Pink Floyd. De première is in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent.