Veere krijgt ruim 8 ton voor opknapbeurt Nehalenniagebied en Breezand

Dit gaan we metéén doen na de coronacri­sis

15:25 Wat gaat u als eerste doen als de coronacrisis voorbij is en de maatregelen worden versoepeld? Dat vroegen we u als lezers en daarop is veel gereageerd. Met stip op 1 staat ‘knuffelen’, meestal door grootouders met hun kleinkinderen. In bijna elke reactie klinkt door dat we vooral elkaar missen. Peter van Baal (51) uit Zierikzee wil een ‘Bevrijdingsfeest’ vieren als de crisis voorbij is. ,,Met alle dierbaren, maar ook andere bekenden en onbekenden, er een knalfeest van maken.” Lees hier een selectie uit de vele ingestuurde reacties. En hou vol, want de dag dat we elkaar weer mogen begroeten is er nog niet, maar komt zeker.