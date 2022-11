Veere is de toiletvriendelijkste gemeente van Nederland

Verdachten ontvoering Gino en Rien: ‘Alleen in loods geweest om vuurwerk te kopen’

BREDA - In de loods in Ulicoten waarin de ontvoerde achterneven Gino uit Sprundel en Rien uit Schoondijke zeven jaar geleden gevangen zaten, is heel wat DNA-materiaal van de drie mannen aangetroffen die nu terechtstaan. Toch hebben ze niets met het misdrijf te maken.

16 november