Veerboten zijn niet meer te koop

Tot 2024 wil het dagelijks provinciebestuur ‘rust en stabiliteit’ in het dossier van het fietsvoetveer, zei gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, vervoer) vrijdag in de Statencommissie economie.

Bureau Royal Haskoning/DHV heeft de toekomstperspectieven onderzocht. Er is geen commerciële partij die de veerdienst wil exploiteren en overstappen naar een éénuursdienst met een grotere boot blijkt een slecht idee. Dus blijven de huidige twee boten varen, ook al zijn die duur in onderhoud, worden de losse kaartjes in de zomer duurder, en legt de provincie tot 2024 jaarlijks een half miljoen euro bij de ruim 5 miljoen die de veerdienst al kost.

Catamarans

De schepen nu afstoten en overstappen op een goedkopere oplossing - bijvoorbeeld twee catamarans, zoals mobiliteitsdeskundige Lex Boersma in een inspraakreactie opperde - is geen optie, rekende gedeputeerde Jo-Annes de Bat (CDA, financiën) voor. Ze staan nu nog voor 14 miljoen euro in de boeken. Precies om die reden is er geen commerciële partij in geïnteresseerd, heeft Royal Haskoning/DHV geconcludeerd. De Bat: ,,Je kunt wel uitgaan van een bepaalde restwaarde, maar als niemand dat er voor geeft, is die feitelijk nul.” De algemene reserve laat niet toe de schepen eerder af te schrijven.

Dus varen ze door en wordt op zijn vroegst in 2021 weer een nieuwe toekomstverkenning gedaan. Daar kan een meerderheid van de Staten zich wel in vinden. Er werd nog wel wat gehakketakt over de duurdere losse kaartjes in de zomer. ,,Discriminatie van toeristen”, vond Willem Wiilemse (50 Plus). ,,Wat als de tariefstijging leidt tot een ineenstorting van de passagiersaantallen?”, vroeg Mark Faasse (Zeeland Lokaal). De Recron heeft daar voor gewaarschuwd.

Tariefstijging