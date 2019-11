Veerboot Prins Willem-Alexander maandag terug in de vaart

Overval Hrieps: politie zoekt informatie over oude, achtergela­ten sporttas

13:55 GRIJPSKERKE - De politie heeft een foto verspreid van een sporttas die in mei bij de brute overval op festival Hrieps is achtergelaten bij de woning van het slachtoffer in Grijpskerke. Het gaat om een tas van sporthuis Maartense in Middelburg, een winkel die inmiddels al lang niet meer bestaat.