Veer Vlissingen-Breskens weer gerepareerd

'Stoppen is veel heftiger dan mensen denken, het is een soort rouwproces'

14:54 OOSTBURG - Ze is weer thuis en volledig rookvrij. Wilma Withuis (61) uit Oostburg zat met 49 anderen vijf dagen lang in het 'Stoptober-huis' in Vinkeveen. En nu is het een kwestie van volhouden.