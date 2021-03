Veel Zeeuwse woningen hebben beter energielabel

Opnieuw zes jaar cel geëist voor doodschud­den van Domburgse baby

2 maart DEN BOSCH – In hoger beroep is bij het gerechtshof in Den Bosch opnieuw zes jaar cel geëist tegen de 24-jarige Henk F. uit Domburg. Die zou in mei 2016 zo hard hebben geschud met zijn zoontje van vier maanden oud, dat die overleed.